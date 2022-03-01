Очевидці оприлюднили відео, як російські військові під дулом автоматів кудись повели мирного чоловіка.

Важливо У перший день весни Херсон, як і раніше, Україна, – Колихаєв про ситуацію в місті

Тому людей просять зараз не виходити з будинків.

Яка ситуація в Херсоні

Вранці 1 березня Херсон опинився фактично в облозі окупантів. Загарбники оточили місто зі всіх сторін, а на околицях було багато ворожої техніки.

Однак мер Ігор Колихаєв запевнив, що місто стоятиме до останнього й буде українським.



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