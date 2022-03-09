Об этом сообщили 9 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Отметили, что россияне пытаются установить административно-полицейский режим.

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"Для этого в Херсонскую область ввели подразделение Росгвардии, которое осуществило неправомерное задержание более 400 граждан Украины", – отметили в Генштабе.

Не сдать позиций

Городской голова Херсона Игорь Колыхаев обратился к горожанам. Он заявил, что нельзя поддаваться панике и депрессии и позволить городу сдать свои позиции.

Нельзя одержать победу, только защищаясь и прячась в укрытиях. Чтобы одержать победу, нужно действовать! Не разрушайте город своим бездействием в отношении него! Это наша земля, наш дом и только нам здесь жить,

– заявил Колыхаев.

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