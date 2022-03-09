Про це повідомили 9 березня у Генеральному штабі Збройних сил України. Зазначили, що росіяни намагаються встановити адміністративно-поліцейський режим.

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"Для цього до Херсонської області ввели підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України", – зазначили у Генштабі.

Не здати позицій

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв звернувся до містян. Він заявив, що не можна піддаватися паніці та депресії й дозволити місту здати свої позиції.

Не можна перемогти, тільки захищаючись та ховаючись в укриттях. Щоб перемогти, потрібно діяти! Не руйнуйте місто своєю бездіяльністю щодо нього! Це наша земля, наш дім і тільки нам тут жити,

– заявив Колихаєв.

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