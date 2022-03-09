Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу. За їх даними, ворог дезорієнтований та вдається до дезертирства.

Увага Евакуюють та просто обіймають: як герої-рятувальники тримають фронт

Противник суттєво знизив темпи просування військ, але не відмовився від проведення наступальної операції. Російський окупант зазнав втрат в живій сили та техніці, особовий склад деморалізований, здається в полон або вдається до дезертирства,

– повідомили у Генштабі.

Втім, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на оточенні міста Києва, захопленні міст Суми, Харків, Маріуполь, Миколаїв.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!