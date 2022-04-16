Российская пропаганда в Херсоне

В украинской разведке отметили, что в пропагандистских листовках, которые российские оккупанты распространяют в Херсоне, говорится, что виновные в российской агрессии сами украинцы и власть, которую они избрали: "горе, что постигло вас – результат преступной политики киевского режима".

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В управлении разведки отмечают, что такая информация от российских пропагандистов является прямым признанием, что войну начали не из-за "защиты Донбасса". Ее цель – уничтожение украинской государственности и оккупация всей Украины.

Отдельно отмечено: "Не думайте, что это будет быстро и безболезненно". Это утверждение становится особенно актуальным, учитывая, что, согласно данным спутниковых снимков компании Planet Lab, за время оккупации на херсонском городском кладбище появились по меньшей мере 824 новых могилы,

– говорится в сообщении.

Также оккупанты, по данным разведки, призывают украинцев к колаборанству и предупреждают, чтобы местные жители не приближались к оккупационным войскам, потому что это опасно.

Также в листовке (даже после разоблачения преступлений в Буче и других украинских городах) утверждается, что "российская армия не воюет с украинскими солдатами и не обстреливает мирное население". Саму войну против Украины оккупанты называют "операцией по ликвидации антинародного киевского режима".

Пропагандистская листовка в Херсоне / Фото Главное управление разведки

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