Російська пропаганда в Херсоні

В українській розвідці зазначили, що в пропагандистських листівках, які російські окупанти поширюють в Херсоні, йдеться, що винні в російській агресії самі українців та влада, яку вони обрали: "горе, що спіткало вас – результат злочинної політики київського режиму".

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В управлінні розвідки зазначають, що така інформація від російських пропагандистів є прямим визнанням, що війну розпочали не через "захист Донбасу". Її мета – знищення української державності та окупація всієї України.

Окремо зазначено: "Не думайте, що це буде швидко та безболісно". Це твердження стає особливо актуальним, враховуючи що, згідно з даними супутникових знімків компанії Planet Lab, за час окупації на херсонському міському цвинтарі з’явились щонайменше 824 нові могили,

– йдеться в повідомленні.

Також окупанти, за даними розвідки, закликають українців до колаборанства та попереджають, щоб місцеві мешканці не наближались до окупаційних військ, бо це небезпечно.

Також в листівці (навіть після викриття злочинів у Бучі та інших українських містах) стверджується, що "російська армія не воює з українськими солдатами та не обстрілює мирне населення". Саму війну проти України окупанти називають "операцією з ліквідації антинародного київського режиму".



Пропагандистська листівка в Херсоні / Фото Головне управління розвідки

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