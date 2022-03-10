Российские военные захватили изолятор 9 марта. Об этом сообщили в Департаменте исполнения наказаний.
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9 марта российские военные в Херсоне захватили не СИЗО, а изолятор временного содержания,
– говорится в сообщении.
Вероятно, ИВС будут использовать для содержания неправомерно задержанных украинских граждан.
Известно, что на Херсонщине оккупанты пытаются ввести полицейский режим. Они уже незаконно арестовали более 400 украинцев.
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