Російські військові захопили ізолятор 9 березня. Про це повідомили в Департаменті виконання покарань.

Цікаво Російські військові на Херсонщині шукають цивільний одяг – вочевидь, щоб спробувати втекти

9 березня російські військові у Херсоні захопили не СІЗО , а ізолятор тимчасового утримання, – мовиться в повідомленні.

Ймовірно, ІТТ використовуватимуть для утримання неправомірно затриманих українських громадян.

Відомо, що на Херсонщині окупанти намагаються запровадити поліцейський режим. Вони вже незаконно заарештували понад 400 українців.

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