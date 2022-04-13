Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Денисова сообщила, что, по данным областной прокуратуры, в заложниках российских оккупантов находятся 137 человек. Среди них – 4 журналиста.

Заметьте Оккупанты расстреляли 7 человек на Херсонщине и взорвали дом с погибшими

Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой Изоляции для пыток несогласных с оккупационным режимом,

– заявила Денисова.

Донецкая "Изоляция" – подпольная пыточная

Россияне обустроили пыточную на территории завода "Изоляция". До прихода российских оккупантов в 2014 году там было гигантское арт-пространство.

Россияне же устроили подпольную тюрьму. В частности, для содержания военнопленных и тех, кого считали "проукраинскими шпионами СБУ".

Люди, выжившие после "Изоляции", называли это место пыточной или чистилищем. Пленников там избивали, насиловали, пытали электрическим током.

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