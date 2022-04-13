Уповноважена Верховної Ради з прав людини Денісова повідомила, що, за даними обласної прокуратури, у заручниках російських окупантів перебувають 137 людей. Серед них – 4 журналістів.

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Місцеві жителі зазначають, що в Херсоні з'явився аналог донецької Ізоляції для катувань незгодних з окупаційним режимом,

– заявила Денісова.

Донецька "Ізоляція" – підпільна катівня

Росіяни облаштували катівню на території заводу "Ізоляція". До приходу російських окупантів у 2014 році там був гігантський артпростір.

Росіяни ж влаштували підпільну в'язницю. Зокрема, для утримання військовополонених та тих, кого вважали "проукраїнськими шпигунами СБУ".

Люди, які вижили після "Ізоляції", називали це місце катівнею або чистилищем. Бранців там били, ґвалтували, катували електричним струмом.

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