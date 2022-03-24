По словам соседей, обыски в квартире активистки продолжались более 3 часов. Из квартиры вынесли несколько мешков с вещами.

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Что искали – неизвестно

Зашли 12 вооруженных лиц, соседи начали говорить, что дома никого нет, но они все равно начали выламывать двери, мол, это "объект, угрожающий российской государственности",

– рассказал отец Екатерины Виктор Гандзюк.

Для Херсона Екатерина Гандзюк была символом борьбы за справедливость. За общественную позицию и отстаивание проукраинских интересов в 2018 году на нее совершили нападение, облив литром серной кислоты – она получила ожоги 34% тела.

Кто такая Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк была известной активисткой и журналисткой, основательницей издания "Мост", ее статьи и посты в соцсетях вызвали резонанс: она активно разоблачала коррупцию в Херсоне и области, не молчала о попытках антиукраинских сил взять реванш.

Она перешла дорогу многим – от местного центра промосковского движения Виктора Медведчука до влиятельных бизнесменов и руководства города и области под прикрытием.

Заказчиком преступления считают главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, посредником Алексея Левина.