Россияне продолжают атаковать украинские города. В ночь на 3 марта взрывы услышали и в Херсоне.

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В Херсоне – взрывы

В городе Херсон 3 марта, примерно в 2:00 слышны взрывы. В сети обнародовали первые видео. Вероятно, что россияне обстреливают село Чернобаевка, расположенное в нескольких километрах от Херсона. Однако официальных подтверждений еще нет.

Взрывы в Херсоне: смотрите видео

Напомним, украинские защитники обнаружили в селе Давыдов Брод в Херсонской области вражескую колонну. Технику россиян сожгли.

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