Известно, что вражескую колонну обнаружили в селе Давидов Брид, что в Херсонской области. На опубликованных в сети кадрах видно, как российская техника пылает после "встречи" с украинцами. На земле рассыпаны сухпайки оккупантов, а сами решисты сбежали.

Важно Флаг над исполком украинский, но оккупанты выдвинули ряд условий, – мэр Херсона

"Давыдов Брид, Херсонская область. ВСУ сделали "поджог" для российской техники. Колонна оккупантов была разбита в хлам, бурята разбежались", – говорится в сообщении ВСУ.

Смотрите видео как горит вражеская техника: 18+

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