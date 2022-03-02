Відомо, що ворожу колону виявили у селі Давидів Брід, що у Херсонській області. На кадрах, які опублікували у мережі, видно, як російська техніка палає після "зустрічі" з українцями. На землі розсипані сухпайки окупантів, а самі рашисти втекли.

Важливо Прапор над виконком український, але окупанти висунули низку умов, – мер Херсона

"Давидів Брід, Херсонська область. ЗСУ зробили "підпал" для російської техніки. Колона окупантів була розбита в мотлох, бурята розбіглися", – йдеться у повідомленні ЗСУ.

Дивіться відео, як горить ворожа техніка: 18+

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