Також наголосив, що не давав їм жодних обіцянок, бо йому "просто нічого пообіцяти". Про це розповів міський голова Херсона Ігор Колихаєв.

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І додав, що однак тепер жителям міста доведеться дотримуватися певних вимог. Утім Колихаєв так і не вказав, із ким саме він домовлявся та не згадав Росію у своєму дописі.

Водночас, він додав, що наразі у місті немає українських військових.

Я просто попросив не стріляти у людей. У нас немає в місті ЗСУ, лише мирні жителі та люди, які хочуть тут жити,

– написав Колихаєв.

Він зазначив, що прапор над виконкомом – український. І щоб він залишався таким же, "доведеться дотримуватися деяких вимог". Оскільки нічого іншого поки глава міста запропонувати не може, сказав він.

Вимоги окупантів

До міста можна виїжджати лише вдень.

Комендантська година з 20:00 до 06:00 суворо зберігається.

Виїжджають у місто лише машини з продовольством, медикаментами та іншим.

Знову випустять комунальний транспорт, щоб добиралися на роботу співробітники хлібозаводу, магазинів, аптек тощо.

Автомобілі, яким за умовами можна перебувати в місті, їздять з мінімальною швидкістю, повинні будуть готові будь-якої миті показати вміст перевезень.

Окрім цього, пішоходи тепер мають ходити по одному, максимум по двоє. Також заявили, щоб військових не провокувати та першої ж вимоги зупинятися.

Увага! За кілька годин до цього Колихаєв просив журналістів допомогти запобігти гуманітарній катастрофі у місті.

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