Про жахливі наслідки у сфері освіти від окупації російськими загарбниками Херсонської області повідомив голова ОДА Геннадій Лагута.

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Жертви обстрілу окупантів на Херсонщині

За словами голови Херсонської ОВА, на жаль, загинули:

  • Директор Генічеської санаторної школи.
  • Вчителька Веселівського ліцею Новокаховської громади.
  • 1 березня під час обстрілів загинув учень Херсонського професійного ліцею зв’язку та поліграфії.
  • Також за ці дні загинув студент Херсонського політехнічного фахового коледжу та учень Херсонського професійного ліцею харчової промисловості.

За цей час пошкодили 3 дитячих садки, 6 шкіл, 1 заклад профтехосвіти у Херсоні та Новокаховській громаді.

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