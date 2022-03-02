Про жахливі наслідки у сфері освіти від окупації російськими загарбниками Херсонської області повідомив голова ОДА Геннадій Лагута.
До теми Російські окупанти б'ють харків'ян на пероні вокзалу: відео нажаханих пасажирів
Жертви обстрілу окупантів на Херсонщині
За словами голови Херсонської ОВА, на жаль, загинули:
- Директор Генічеської санаторної школи.
- Вчителька Веселівського ліцею Новокаховської громади.
- 1 березня під час обстрілів загинув учень Херсонського професійного ліцею зв’язку та поліграфії.
- Також за ці дні загинув студент Херсонського політехнічного фахового коледжу та учень Херсонського професійного ліцею харчової промисловості.
За цей час пошкодили 3 дитячих садки, 6 шкіл, 1 заклад профтехосвіти у Херсоні та Новокаховській громаді.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!