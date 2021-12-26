По словам правоохранителей, когда они прибыли на место происшествия, то мужчину уже отнесло от берега. Благодаря решительным действиям полицейского Романа Каминского потерпевшего удалось спасти.

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Как поступил полицейский

Правоохранитель, обвязавшись буксировочным тросом, прыгнул в холодную воду и поплыл к мужчине на помощь.

Тогда Роман Каминский подхватил потерпевшего и подал сигнал коллегам. Те, свою очередь, начали вытаскивать обоих из воды. У берега сержант полиции увидел спасателей и они, применив спецоборудование, вытащили тонущего из реки.

В то же время правоохранителю выбраться из воды помогли коллеги.

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