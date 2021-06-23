В полиции рассказали, что к ним позвонила местная жительница. Женщина сообщила, что на улице Крымской на земле лежит молодой парень.

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В Херсоне нашли мертвым студента

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 Херсонского райуправления полиции, руководство подразделения и областного главка.

Правоохранителям удалось установить личность погибшего. Им оказался 16-летний студент одного из херсонских колледжей.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства смерти несовершеннолетнего.

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