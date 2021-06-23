В полиции рассказали, что к ним позвонила местная жительница. Женщина сообщила, что на улице Крымской на земле лежит молодой парень.
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В Херсоне нашли мертвым студента
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 Херсонского райуправления полиции, руководство подразделения и областного главка.
Правоохранителям удалось установить личность погибшего. Им оказался 16-летний студент одного из херсонских колледжей.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства смерти несовершеннолетнего.
Другие трагические инциденты с участием несовершеннолетних
- В подвале одной из львовских новостроек 19 июня погиб 16-летний парень. Его смертельно поразило электрическим током.
- В том же Львове 18 июня на 7-летнего мальчика во время прогулки в парке упало дерево. С тяжелыми травмами ребенка госпитализировали в реанимационное отделение.
- Вечером 17 июня в Киеве подростки гуляли в недострое на улице Юрия Ильенко, 42. Один из них упал с 3-го этажа и с травмами попал в больницу.