У поліції розповіли, що до них зателефонувала місцева жителька. Жінка повідомила, що на вулиці Кримській на землі лежить молодий хлопець.
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У Херсоні знайшли мертвим студента
На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Херсонського райуправління поліції, керівництво підрозділу та обласного главку.
Правоохоронцям вдалося встановити особу загиблого. Ним виявився 16-річний студент одного з херсонських коледжів.
Наразі поліція встановлює обставини смерті неповнолітнього.
Інші трагічні інциденти за участю неповнолітніх
- У підвалі однієї з львівських новобудов 19 червня загинув 16-річний хлопець. Його смертельно вразило електричним струмом.
- У тому ж Львові 18 червня на 7-річного хлопчика під час прогулянки у парку впало дерево. З важкими травмами дитину госпіталізували у реанімаційне відділення.
- Ввечері 17 червня у Києві підлітки гуляли у недобудові на вулиці Юлія Іллєнка, 42. Один з них впав з 3-го поверху і з травмами потрапив у лікарню.