У поліції розповіли, що до них зателефонувала місцева жителька. Жінка повідомила, що на вулиці Кримській на землі лежить молодий хлопець.

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У Херсоні знайшли мертвим студента

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Херсонського райуправління поліції, керівництво підрозділу та обласного главку.

Правоохоронцям вдалося встановити особу загиблого. Ним виявився 16-річний студент одного з херсонських коледжів.

Наразі поліція встановлює обставини смерті неповнолітнього.

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