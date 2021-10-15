Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя городского главы Херсона Роман Головня. Подобные нормы вступили в силу от 15 октября 2021 года.

К теме дня С сегодняшнего дня Херсонщина стала первой "красной" областью: какие там ограничения

На улицах работает 12 патрулей

По словам исполняющего обязанности вице-мэра Херсона, ситуация с COVID-19 в городе серьезная. Больницы для борьбы с коронавирусом заполнены более чем на 95%.

С самого утра мы контролируем соблюдение карантинных требований. В Херсоне сейчас работает 12 противоковидных патрулей. В этом направлении также усиленно работают правоохранительные органы,

– отметил Головня.

Исполняющий обязанности заместителя мэра также отметил, что людей госпитализируют уже в больницы, которые расположенные рядом с Херсоном. В частности, говорится о Билозерской райбольнице.

В городе также решили проблему с поставкой кислорода. "Мы открыли склад кислорода", – отметил Головня.

Запреты на Херсонщине: главное

В Херсонской области с полуночи 15 октября 2021 года не работают: заведения общественного питания (кроме доставки и на вынос), ТРЦ, театры, кинотеатры, фитнес-центры.

Запрещается также проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных матчей, но без болельщиков.

Без изменений будут работать только банки, автозаправки, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины.

И.о. вице-мэра, в частности, подчеркнул, что на маршрутах работают все троллейбусы и автобусы.

Какие области могут попасть в красную зону