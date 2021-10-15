Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя городского главы Херсона Роман Головня. Подобные нормы вступили в силу от 15 октября 2021 года.
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На улицах работает 12 патрулей
По словам исполняющего обязанности вице-мэра Херсона, ситуация с COVID-19 в городе серьезная. Больницы для борьбы с коронавирусом заполнены более чем на 95%.
С самого утра мы контролируем соблюдение карантинных требований. В Херсоне сейчас работает 12 противоковидных патрулей. В этом направлении также усиленно работают правоохранительные органы,
– отметил Головня.
Исполняющий обязанности заместителя мэра также отметил, что людей госпитализируют уже в больницы, которые расположенные рядом с Херсоном. В частности, говорится о Билозерской райбольнице.
В городе также решили проблему с поставкой кислорода. "Мы открыли склад кислорода", – отметил Головня.
Запреты на Херсонщине: главное
- В Херсонской области с полуночи 15 октября 2021 года не работают: заведения общественного питания (кроме доставки и на вынос), ТРЦ, театры, кинотеатры, фитнес-центры.
- Запрещается также проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных матчей, но без болельщиков.
- Без изменений будут работать только банки, автозаправки, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины.
- И.о. вице-мэра, в частности, подчеркнул, что на маршрутах работают все троллейбусы и автобусы.
Какие области могут попасть в красную зону
- Санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что к красной зоне карантина приближаются еще 5 областей Украины. Эпидемическая ситуация там стремительно ухудшается.
- Говорится о Запорожской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.
- Чиновник добавил, что сейчас ситуацию в регионах удается стабилизировать. В частности, разворачивают дополнительные койки и увеличивают количество тестирований.