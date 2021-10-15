Про це повідомив виконувач обов'язків заступника міського голови Херсона Роман Головня. Подібні норми набрали чинності від 15 жовтня 2021 року.
До теми Відсьогодні Херсонщина стала першою "червоною" областю: які там обмеження
На вулицях працює 12 патрулів
За словами виконувача обов'язків віцемера Херсона, ситуація з COVID-19 у місті серйозна. Лікарні для боротьби з коронавірусом заповнені більш ніж на 95%.
Із самого ранку ми контролюємо дотримання карантинних вимог. У Херсоні наразі працює 12 протиковідних патрулів. У цьому напрямку також посилено працюють правоохоронні органи,
– наголосив Головня.
Виконувач обов'язків заступника мера також зазначив, що людей госпіталізують уже до лікарень, які розташовані поряд із Херсоном. Зокрема, мовиться про Білозерську райлікарню.
У місті також розв'язали проблему з поставленням кисню. "Ми відкрили склад кисню", – відзначив Головня.
Заборони на Херсонщині: головне
- У Херсонській області з опівночі 15 жовтня 2021 року не працюють: заклади громадського харчування (окрім доставлення та навинос), ТРЦ, театри, кінотеатри, фітнес-центри тощо.
- Забороняється також проводити масові заходи, окрім офіційних спортивних матчів, проте без уболівальників.
- Без змін працюватимуть лише банки, автозаправки, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини.
- В.о. віцемера, зокрема, підкреслив, що на маршрутах міста працюють усі тролейбуси й автобуси.
Які області можуть потрапити в червону зону
- Санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що до червоної зони карантину наближаються ще 5 областей України. Епідемічна ситуація там стрімко погіршується.
- Мовиться про Запоріжжя, Житомирщину, Дніпропетровщину, Донеччину та Харківщину.
- Чиновник додав, що наразі ситуацію у регіонах вдається стабілізувати. Зокрема, розгортають додаткові ліжка та збільшують кількість тестувань.