Про це повідомив виконувач обов'язків заступника міського голови Херсона Роман Головня. Подібні норми набрали чинності від 15 жовтня 2021 року.

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На вулицях працює 12 патрулів

За словами виконувача обов'язків віцемера Херсона, ситуація з COVID-19 у місті серйозна. Лікарні для боротьби з коронавірусом заповнені більш ніж на 95%.

Із самого ранку ми контролюємо дотримання карантинних вимог. У Херсоні наразі працює 12 протиковідних патрулів. У цьому напрямку також посилено працюють правоохоронні органи,

– наголосив Головня.

Виконувач обов'язків заступника мера також зазначив, що людей госпіталізують уже до лікарень, які розташовані поряд із Херсоном. Зокрема, мовиться про Білозерську райлікарню.

У місті також розв'язали проблему з поставленням кисню. "Ми відкрили склад кисню", – відзначив Головня.

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У Херсонській області з опівночі 15 жовтня 2021 року не працюють: заклади громадського харчування (окрім доставлення та навинос), ТРЦ, театри, кінотеатри, фітнес-центри тощо.

Забороняється також проводити масові заходи, окрім офіційних спортивних матчів, проте без уболівальників.

Без змін працюватимуть лише банки, автозаправки, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини.

В.о. віцемера, зокрема, підкреслив, що на маршрутах міста працюють усі тролейбуси й автобуси.

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