Российским оккупантам удалось зайти в Херсон, но установить свои правила врагу не удастся. Местные жители не собираются сдаваться и ежедневно проводят акции, на которых напоминают оккупантам, что те не на своей земле и не смогут поработить свободный народ.

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"Херсонщина – это Украина"

Состоялось экстренное заседание сессии Херсонского областного совета. В нем также участвовал Офис Президента.

44 депутата приняли следующее обращение к мировому сообществу:

Херсон – это Украина, часть унитарной независимой Украины. И никаких псевдореспублик на территории области не будет!

Таким образом, планы кафиров создать на территории Украины новые псевдореспублики провалились. Ни один украинец не будет мириться с правилами врага и отдавать ему клочок родной земли.