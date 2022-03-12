Російським окупантам вдалося зайти у Херсон, але встановити тут свої правила ворогу не вдасться. Місцеві мешканці не збираються здаватися та щодня проводять акції, на яких нагадують окупантам, що вони не на своїх землі та не зможуть захопити вільний народ.

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"Херсонщина – це Україна"

Відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. У ньому також взяв участь Офіс Президента.

44 депутати прийняли наступне звернення до світової спільноти:

Херсон – це Україна, це частина унітарної незалежної України. І ніяких псевдореспубліки на території області не буде!

Таким чином, плани окупантів створити на території України нові псевдореспубліки провалилися. Жоден українець не буде миритися з правилами ворога та віддавати йому бодай клаптик рідної землі.

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