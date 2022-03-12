Тепер завдяки привезеній допомозі годують нужденних. Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент, який перебуває у Запоріжжі.

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Водночас в Енергодар передали ліки для "швидкої", а також дитяче харчування. Гуманітарна допомога дещо зменшила соціальне напруження, яке утворилося через цинічні дії окупантів.

Нагадаємо, що російські військові заблокували Енергодар, тому люди не мали продуктів та речей першої необхідності. Лише 10 березня у місто змогли завезти гумдопомогу від Червоного Хреста.

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