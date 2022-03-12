Теперь благодаря привезенной помощи кормят нуждающихся. Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент, находящийся в Запорожье.

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В то же время в Энергодар передали лекарства для "скорой", а также детское питание. Гуманитарная помощь несколько уменьшила социальное напряжение, образовавшееся из-за циничных действий оккупантов.

Напомним, что российские военные заблокировали Энергодар, поэтому у людей не было продуктов и вещей первой необходимости. Лишь 10 марта в город смогли ввезти гумпомощь от Красного Креста.