Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов. Там до ночі розвантажували фури з гуманітарною допомогою.

До теми Росія засекретила рівень безробіття через санкції, – радник глави МВС

Проте, за його словами, людям її роздаватимуть лише 12 березня.

Сьогодні почнеться сортування отриманого, щоб визначити точну кількість та види наявних продуктів, ліків тощо. Далі буде розподілення гуманітарної допомоги між громадами району, орієнтовно це відбудеться завтра,

– написав Орлов.

Чиновник додав, що пріоритет у наданні допомоги буде надаватися в першу чергу:

соціально незахищеним категоріям громадян,

багатодітним родинам.

Детальнішу інформацію нададуть після завершення сортування гуманітарної допомоги та приїзду голови районної адміністрації.

До слова, росіяни намагалися влаштувати в Енергодарі гуманітарну катастрофу. Вони заблокували 9 березня колону гумдопомоги з ліками та продуктами із Запоріжжя. Глава Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що допомогу доправляли автобусами та 5 вантажівками.

Раніше в Енергодарі, що в Запорізькій області, скасували евакуацію цивільного населення, щоб не наражати людей на небезпеку. Евакуацію перенесли на 11 березня – колона буде формуватися з 10:00 на вулиці Курчатова.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

До теми – Окупанти відкрили вогонь під час евакуації: відео