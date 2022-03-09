З Енергодара рушила евакуаційна колона

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що колона гуманітарної допомоги з ліками та продуктами із Запоріжжя до Енергодара не доїхала.

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Гуманітарна допомога була повністю підготовлена і складалася з автобусів та 5 вантажівок. Українські військові пропустили колону.

Натомість окупанти не пустили транспорт з гуманітарним вантажем далі Василівки. Старух зазначив, що з Енергодара рушила евакуаційна колона з людьми.

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