З Енергодара рушила евакуаційна колона
Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що колона гуманітарної допомоги з ліками та продуктами із Запоріжжя до Енергодара не доїхала.
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Гуманітарна допомога була повністю підготовлена і складалася з автобусів та 5 вантажівок. Українські військові пропустили колону.
Натомість окупанти не пустили транспорт з гуманітарним вантажем далі Василівки. Старух зазначив, що з Енергодара рушила евакуаційна колона з людьми.
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