С Энергодара двинулась эвакуационная колонна
Об этом сообщил глава Запорожской ОВ Александр Старух. Он отметил, что колонна гуманитарной помощи с лекарствами и продуктами из Запорожья в Энергодар не доехала.
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Гуманитарная помощь была полностью подготовлена и состояла из автобусов и 5 грузовиков. Украинские военные пропустили колонну.
Зато оккупанты не пустили транспорт с гуманитарным грузом дальше Васильевки. Старух отметил, что из Энергодара двинулась эвакуационная колонна с людьми.
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