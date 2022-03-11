Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов. Там до ночи разгружали фуры с гуманитарной помощью.

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Однако, по его словам, людям ее будут раздавать только 12 марта.

Сегодня начнется сортировка полученного, чтобы определить точное количество и виды имеющихся продуктов, лекарств и тому подобное. Далее будет распределение гуманитарной помощи между общинами района, ориентировочно это произойдет завтра,

– написал Орлов.

Чиновник добавил, что приоритет в оказании помощи будет предоставляться в первую очередь:

социально незащищенным категориям граждан,

многодетным семьям.

Более подробную информацию предоставят после завершения сортировки гуманитарной помощи и приезда главы районной администрации.

К слову, россияне пытались устроить в Энергодаре гуманитарную катастрофу. Они заблокировали 9 марта колонну гумпомощи с лекарствами и продуктами из Запорожья. Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что помощь доставляли автобусами и 5 грузовиками.

Ранее в Энергодаре, что в Запорожской области, отменили эвакуацию гражданского населения, чтобы не подвергать людей опасности. Эвакуацию перенесли на 11 марта – колонна будет формироваться с 10:00 на улице Курчатова.

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