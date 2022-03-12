За словами представника цієї групи росіян, їх направили для оцінки ядерної та радіаційної безпеки після обстрілів і захоплення станції, а також надання допомоги з ремонтами.

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На Запорізьку АЕС пригнали цивільних із Росатому

Вчора (11 березня – 24 канал) на Запорізьку АЕС прибуло 11 цивільних осіб із Росатому,

– повідомили в Енергоатомі.

Зокрема, в Україну приїхали головний інженер Балаковської АЕС Олег Романенко та заступник головного інженера з ремонтів Ростовської АЕС Іван Малахов.

Крім нібито оцінки безпеки та допомоги з ремонтом, іншою причиною їхньої появи також називають відмову проукраїнського керівництва та персоналу ЗАЕС співпрацювати із загарбниками.

Водночас, інший представник окупантів, який представився керівником "військово-цивільної адміністрації", заявив, що це територія Росії й буде такою назавжди. А Запорізька АЕС уже буцімто належить до системи управління концерну Росатом.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу запевнив, що заява рашистів про нібито приналежність Запорізької АЕС до Росії зроблена лише на словах.

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