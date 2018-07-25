Херсонщина ожидает увеличение урожая бахчевых на 50%

Несмотря на незначительное уменьшение площадей посева, урожай арбузов и дынь увеличится. В 2018 году на Херсонщине прогнозируется увеличение производства бахчевых по сравнению с 2017 годом на 235 тысяч тонн в сравнении с 152 тысячами тонн.

Об этом информирует Agroportal.ua.

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Такие детали заявил директор Департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА Александр Паливода. По его словам, несмотря на незначительное уменьшение площадей посева, с 24,2 тысяч гектаров до 23,2 тысяч гектаров, урожай арбузов и дынь увеличится.

Урожай дынь увеличится

Также наблюдается тенденция увеличения валового сбора овощей, винограда, плодово-ягодных культур, рапса, сои. Прогноз урожая овощной продукции – 1,265 миллионов тонн.

Увеличится валовой сбор винограда

По его словам, еще одной тенденцией в Херсонской области стало активное развитие производства так называемых нишевых культур – начали выращивать спаржу, батат, шафран, ефирномасляные растения, грецкий орех, сорго, нут.