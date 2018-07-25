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ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

Херсонщина очікує збільшення врожаю баштанних на 50%

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Херсонщина очікує збільшення врожаю баштанних на 50%
Херсонщина очікує збільшення врожаю баштанних на 50% / hqwall.net

Незважаючи на незначне зменшення площ посіву, урожай кавунів і динь збільшиться. У 2018 році на Херсонщині прогнозується збільшення виробництва баштанних в порівнянні з 2017 роком на 235 тисяч тонн в порівнянні з 152 тисячами тонн.

Про це інформує Agroportal.ua.

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Такі деталі заявив директор Департаменту агропромислового розвитку Херсонської ОДА Олександр Паливода. За його словами, незважаючи на незначне зменшення площ посіву, з 24,2 тисяч гектарів до 23,2 тисяч гектрарів, урожай кавунів і динь збільшиться.

Урожай динь збільшиться
Урожай динь збільшиться

Також спостерігається тенденція щодо збільшення валового збору овочів, винограду, плодово-ягідних культур, ріпаку, сої. Прогноз врожаю овочевої продукції – 1,265 мільйонів тонн.

Збільшиться валовий збір винограду
Збільшиться валовий збір винограду

За його словами, ще однією тенденцією в Херсонській області став активний розвиток виробництва т. з. нішевих культур – почали вирощувати спаржу, батат, шафран, ефірномасляні рослини, волоський горіх, сорго, нут.

Теги: Новини України Новини Херсона
Джерело: 24 Канал
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