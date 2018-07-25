Херсонщина очікує збільшення врожаю баштанних на 50%
Незважаючи на незначне зменшення площ посіву, урожай кавунів і динь збільшиться. У 2018 році на Херсонщині прогнозується збільшення виробництва баштанних в порівнянні з 2017 роком на 235 тисяч тонн в порівнянні з 152 тисячами тонн.
Про це інформує Agroportal.ua.
Читайте також: Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
Такі деталі заявив директор Департаменту агропромислового розвитку Херсонської ОДА Олександр Паливода. За його словами, незважаючи на незначне зменшення площ посіву, з 24,2 тисяч гектарів до 23,2 тисяч гектрарів, урожай кавунів і динь збільшиться.
Урожай динь збільшиться
Також спостерігається тенденція щодо збільшення валового збору овочів, винограду, плодово-ягідних культур, ріпаку, сої. Прогноз врожаю овочевої продукції – 1,265 мільйонів тонн.
Збільшиться валовий збір винограду
За його словами, ще однією тенденцією в Херсонській області став активний розвиток виробництва т. з. нішевих культур – почали вирощувати спаржу, батат, шафран, ефірномасляні рослини, волоський горіх, сорго, нут.
Вибір редакції
-
У Росії відкрили кримінальну справу на Гриценка: з'явилась реакція екс-міністрасьогодні, 14:13
-
Ким була дівчинка, що загинула внаслідок наїзду Hummer'а у Києві: ЗМІ оприлюднили інформаціюсьогодні, 13:03
-
Смертельна ДТП за участю Островського у Києві: у прокуратурі розповіли важливі деталісьогодні, 12:25