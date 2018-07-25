Херсонщина очікує збільшення врожаю баштанних на 50%

Незважаючи на незначне зменшення площ посіву, урожай кавунів і динь збільшиться. У 2018 році на Херсонщині прогнозується збільшення виробництва баштанних в порівнянні з 2017 роком на 235 тисяч тонн в порівнянні з 152 тисячами тонн.

Про це інформує Agroportal.ua.

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Такі деталі заявив директор Департаменту агропромислового розвитку Херсонської ОДА Олександр Паливода. За його словами, незважаючи на незначне зменшення площ посіву, з 24,2 тисяч гектарів до 23,2 тисяч гектрарів, урожай кавунів і динь збільшиться.



Урожай динь збільшиться

Також спостерігається тенденція щодо збільшення валового збору овочів, винограду, плодово-ягідних культур, ріпаку, сої. Прогноз врожаю овочевої продукції – 1,265 мільйонів тонн.



Збільшиться валовий збір винограду

За його словами, ще однією тенденцією в Херсонській області став активний розвиток виробництва т. з. нішевих культур – почали вирощувати спаржу, батат, шафран, ефірномасляні рослини, волоський горіх, сорго, нут.