Скорую медицинскую помощь по номеру 103 можно вызвать со стационарного телефона, говорят в областной военной администрации. Для этого можно обратиться к знакомым или соседям.

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Если позволяет здоровье, лучше прийти в медучреждение

При возможности и отсутствии угрозы жизни, местные власти советуют самостоятельно обращатся за помощью в ближайшее медицинское учреждение.

Отметим, что ранее в Херсон вошли оккупационные войска. Однако жители украинского города не сдаются: 6 марта сотни человек вышли на акции протеста с сине-желтыми флагами. Возле Херсонской ОГА – российские военные с оружием, однако людей это не испугало, они смело пели национальный гимн.

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