Швидку медичну допомогу за номером 103 можна викликати зі стаціонарного телефону, кажуть в обласній військовій адміністрації. Для цього можна звернутись до знайомих чи сусідів.

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Якщо дозволяє здоров'я, краще прийти до медзакладу

При можливості та відсутності загрози життю, місцева влада радить самостійно звертайтеся за допомогою до найближчого медичного закладу.

Зазначимо, що раніше в Херсон увійшли окупаційні війська. Проте жителі українського міста не здаються: 6 березня сотні осіб вийшли на акції протесту з синьо-жовтими стягами. Біля Херсонської ОДА – російські військові зі зброєю, проте людей це не злякало, вони сміливо співали національний гімн.

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