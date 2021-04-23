На Херсонщине во двор местного депутата бросили гранату: фото
Возле дома депутата городского совета на Херсонщине прогремел взрыв. Частично поврежден автомобиль и фасад дома. К счастью, пострадавших нет.
Источник:полиция Херсонщины
Инцидент произошел в ночь на 23 апреля одном из поселков городского типа Новокаховской территориальной общины. Вероятно, взорвалась граната.
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Что еще выяснила полиция
Депутат позвонил в полицию ночью, примерно в 2:30. По его словам, неизвестный бросил в его двор взрывчатку. Семья политика находилась в доме.
На место прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Полиция обнаружила, что осколками частично повреждены авто, фасад и окна дома.
Автомобиль депутата, поврежденный в результате взрыва / Фото Нацполиции
Что обнаружила полиция на месте взрыва / Фото Нацполиции
Деформированные металлические фрагменты, которые нашли правоохранители, могут быть остатками от ручной гранаты РГД-5. Их изъяли и направили на экспертизу.
Кроме этого, полицейские также решили проверить территорию вблизи дома депутата. Никаких подозрительных или опасных предметов там не обнаружили.
Что грозит виновникам
Правоохранители проводят следственные и розыскные действия, чтобы установить всех причастных. Они опрашивают местных жителей населенного пункта, чтобы найти возможных свидетелей.
Уже открыли уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества служебного лица. Нарушителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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