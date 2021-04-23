Возле дома депутата городского совета на Херсонщине прогремел взрыв. Частично поврежден автомобиль и фасад дома. К счастью, пострадавших нет.

Инцидент произошел в ночь на 23 апреля одном из поселков городского типа Новокаховской территориальной общины. Вероятно, взорвалась граната.

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Что еще выяснила полиция

Депутат позвонил в полицию ночью, примерно в 2:30. По его словам, неизвестный бросил в его двор взрывчатку. Семья политика находилась в доме.

На место прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Полиция обнаружила, что осколками частично повреждены авто, фасад и окна дома.



Автомобиль депутата, поврежденный в результате взрыва / Фото Нацполиции



Что обнаружила полиция на месте взрыва / Фото Нацполиции

Деформированные металлические фрагменты, которые нашли правоохранители, могут быть остатками от ручной гранаты РГД-5. Их изъяли и направили на экспертизу.

Кроме этого, полицейские также решили проверить территорию вблизи дома депутата. Никаких подозрительных или опасных предметов там не обнаружили.

Что грозит виновникам

Правоохранители проводят следственные и розыскные действия, чтобы установить всех причастных. Они опрашивают местных жителей населенного пункта, чтобы найти возможных свидетелей.

Обратите внимание! Следователи проверяют все версии произошедшего. Не исключают, в частности, и то, что причиной могла стать служебная деятельность депутата.

Уже открыли уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества служебного лица. Нарушителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.