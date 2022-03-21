Мэр Виталий Немерец рассказал о ситуации в городе. По его словам, все коммунальные заведения работают, газ, свет, вода есть.

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Мэр призвал не верить недостоверной информации. Пока нет необходимости что-то отключать, хотя все измениться в ближайшее время. Если будет какая-нибудь информация, то ее публикуют на официальном сайте.

Не хватает лекарств

Жителям Каховской общины не хватает медикаментов, сообщила первый заместитель городского главы Галина Гондарева.

Немерец добавил, что в субботу в больницу привезли жителя Горностаевской общины, которого нашли у блокпоста вблизи села Каиры. От огнестрельного ранения он скончался в машине скорой помощи.

Как учатся дети

Детские садики и заведения внешкольного образования – в простое. Школы Каховской общины вторую неделю работают дистанционно. Начальник отдела образования Оксана Круковская рассказала, что работали на разных ресурсах и платформах.

Каждая школа выбирает ту форму, которая удобна. Образовательная субвенция зашла в полном объеме, поэтому все получат зарплату.

Психологическую помощь оказывают специалисты инклюзивного ресурсного центра и профессионального развития педагогических работников.

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