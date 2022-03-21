Міський голова Віталій Немерець розповів про ситуацію в місті. За його словами, усі комунальні заклади працюють, газ, світло, вода є.

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Мер закликав не вірити недостовірній інформації. Наразі нема потреби щось відключати, хоча все змінитись в найближчий час. Якщо буде якась інформація, то її публікують на офіційному сайті.

Не вистачає ліків

Жителям Каховської громади не вистачає медикаментів, повідомила перша заступниця міського голови Галина Гондарева.

Немерець додав, що у суботу до лікарні привезли жителя Горностаївської громади, якого знайшли біля блокпоста поблизу села Каїри. Від вогнепального поранення він помер у машині "швидкої" допомоги.

Як вчаться діти

Дитячі садочки і заклади позашкільної освіти – у простої. Школи Каховської громади другий тиждень працюють дистанційно. Начальниця відділу освіти Оксана Круковська розповіла, що працювали на різних ресурсах і платформах.

Кожна школа обирає ту форму, яка є зручною. Освітня субвенція зайшла в повному обсязі, тому всі отримають зарплату.

Психологічну допомогу надають фахівці інклюзивного ресурсного центру та центру професійного розвитку педагогічних працівників.

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