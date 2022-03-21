Місцеві ЗМІ повідомляють, що коли люди скандували загарбникам "Домой", окупанти кинули у натовп світло-шумову гранату та відкрили у їхньому напрямку вогонь.

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Відомо, що є поранені. Точна кількість постраждалих наразі невідома.

Джерела 24 каналу повідомляють, що одного чоловіка, попередньо, поранили розривом світло-шумової гранати, яку росіяни кинули йому під ноги. Він пенсіонер.

Ще щонайменше одного активіста викрали.



Люди розбігаються через обстріл росіянами / Скриншот з відео

Ми умисно не публікуємо фото та відео з акції повністю, аби не наражати мітингувальників на ще більшу небезпеку.

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