Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кстати В еще 4 областях ввели красную зону: кто попал в список

Новые ограничения будут там, где ситуация критическая

Так, власти Херсонской области поручили усилить контроль за соблюдением санитарных норм. К тому же на местах должны увеличить коечный фонд.

Что касается новых ограничений, то пока нет конкретных оговорок. Известно, что их применят там, где ситуация плохая.

Обратите внимание! Ограничения красной зоны на Херсонщине ввели 12 октября. Это первая область, в которой ввели строжайший локдаун.

Государственная комиссия предложила ввести "дополнительный карантин" в объединенных территориальных общинах, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19.

Развертывание мобильного госпиталя

Государственная комиссия подняла вопрос о развертывании мобильного госпиталя в регионе. К этому планируют прибегнуть из-за того, что коек в ковидных больницах не хватает. Мобильные госпитали в Украине разворачивали дважды:

Тем временем Минздрав работает с производителями кислорода, чтобы избежать ситуации нехватки кислорода в учреждениях здравоохранения.

Запреты на Херсонщине: главное

В Херсонской области с полуночи 15 октября 2021 года ввели строгий локдаун, подобно тому, который был в 2020 году.

В области посетителей не принимают заведения общественного питания, ТРЦ, театры, кинотеатры, фитнес-центры.

Запрещается также проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных матчей.

Без изменений будут работать только банки, автозаправки, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины.

Впрочем, если персонал и все посетители заведений имеют сертификаты вакцинации, они могут работать.



Привилегии для вакцинированных при ограничениях красной и желтой зон / Инфографика 24 канала