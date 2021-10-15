Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
До речі У ще 4 областях ввели червону зону: хто потрапив у список
Нові обмеження будуть там, де ситуація критична
Так, владі Херсонської області доручили посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм. До того ж на місцях мають збільшити ліжковий фонд.
Щодо нових обмежень, то наразі немає конкретних застережень. Відомо, що їх застосують там, де ситуація найгірша.
Державна комісія запропонувала ввести "додаткові карантинні обмеження" в об'єднаних територіальних громадах, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.
Розгортання мобільного шпиталю
Державна комісія підняла питання про розгортання мобільного шпиталю у регіоні. До цього планують вдатися через те, що ліжок у ковідних лікарнях бракує. Мобільні шпиталі в Україні розгортали двічі:
Тим часом МОЗ працює з виробниками кисню, щоб запобігти ситуації нестачі кисню в закладах охорони здоров'я.
Заборони на Херсонщині: головне
- У Херсонській області з опівночі 15 жовтня 2021 року ввели суворий локдаун, подібно до того, який був у 2020 році.
- В області відвідувачів не приймають заклади громадського харчування, ТРЦ, театри, кінотеатри, фітнес-центри тощо.
- Забороняється також проводити масові заходи, окрім офіційних спортивних матчів,.
- Без змін працюватимуть лише банки, автозаправки, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини.
- Втім, якщо персонал і всі відвідувачі закладів мають сертифікати вакцинації, вони можуть працювати.
Привілеї для вакцинованих при обмеженнях червоної і жовтої зон / Інфографіка 24 каналу