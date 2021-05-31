Детали инцидента на Херсонщине
Происшествие случилось в 17:18 в селе Любимовка на улице Космонавтов. Медики, приехавшие на место происшествия, вызвали спасателей.
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Работники ГСЧС с помощью спецоборудования осторожно вырезали металлическую часть забора и доставили пострадавшего в карету скорой помощи.
На протяжении всей спасательной операции парнишка держался очень мужественно. Следующую работу спасатели завершили уже в реанимационном отделении Каховской центральной городской больницы. Им пришлось тщательно срезать остаток металлической конструкции,
– рассказали в ГСЧС.
После этого медики прооперировали пострадавшего.
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