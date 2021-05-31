Деталі інциденту на Херсонщині

Подія трапилася о 17:18 у селі Любимівка на вулиці Космонавтів. Медики, які приїхали на місце події, викликали рятувальників.

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Працівники ДСНС за допомогою спецобладнання обережно вирізали металеву частину паркану та доставили постраждалого до карети швидкої допомоги.

Упродовж усієї рятувальної операції хлопчина тримався дуже мужньо. Наступну роботу рятувальники завершили вже в реанімаційному відділені Каховської центральної міської лікарні. Їм довелось ретельно зрізати залишок металевої конструкції,

– розповіли у ДСНС.

Після цього медики прооперували постраждалого.

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