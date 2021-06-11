Эту информацию подтвердили в Херсонской областной прокуратуре. Кроме увольнения, на женщину еще и наложили штраф.

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Как объяснили в прокуратуре, полицейская, кроме службы, занималась оплачиваемой работой, чем нарушила запрет по совместительству с другими видами деятельности. В суде ее действия расценили как административное правонарушение, связанное с коррупцией.

Также ее оштрафовали на 300 необлагаемых минимумов, то есть на 5 тысяч 100 гривен и отобрали заработанные деньги фотографированием. Постановление суда вступило в законную силу, женщина уже оплатила штраф в полном объеме.

Впоследствии по представлению прокуратуры руководство еще и уволило женщину из рядов полиции.

Реакция соцсетей

Пользователи сети не считают увольнение женщины-правоохранителя достижением и оставили гневные комментарии на странице Херсонской областной прокуратуры в фейсбуке. Люди пишут: