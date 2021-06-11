Цю інформацію підтвердили у Херсонській обласній прокуратурі. Крім звільнення, на жінку ще й наклали штраф.
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Як пояснили у прокуратурі, поліцейська, окрім служби, займалася оплачуваною роботою, чим порушила заборону щодо сумісництва з іншими видами діяльності. У суді її дії розцінили як адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.
Також її оштрафували на 300 неоподаткованих мінімумів, тобто на 5 тисяч 100 гривень і відібрали зароблені фотографуванням гроші. Постанова суду набрала законної сили, жінка вже сплатила штраф у повному обсязі.
Згодом за поданням прокуратури керівництво ще й звільнило жінку з лав поліції.
Реакція соцмереж
Користувачі мережі не вважають звільнення жінки-правоохоронці досягненням та залишили гнівні коментарі на сторінці Херсонської обласної прокуратури у фейсбуці. Люди пишуть:
- "Який жах, людина підзаробляла фотографом, корупція! А коли ви на узбережжі Азовського моря "отримуєте" земельні ділянки на дружин, коханок та секретарів - це нічого, це не корупція?".
- "Охр*неть. Тобто за те, що людей катують, поліцейських покривають і захищають. А за те, що жінка заробляла собі на життя творчою професією, караємо і звільняємо. Це тільки мені здається, що щось тут не так?".
- "Ганьба. Посоромилися б таким хвалитися".