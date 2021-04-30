Затяжные выходные на Херсонщине обойдутся без пикников и вылазок в парки. Местные власти решили предотвратить распространение коронавируса и выдали соответствующее решение.

Областная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям решила запретить на праздники пикники в лесах и парках из-за того, что это грозит очередной вспышкой коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии Вадим Чабан.

Между тем Перед выходом из локдауна в Киеве снижается количество больных COVID-19

Дополнительные меры контроля на Херсонщине

Соблюдение запрета будут контролировать рейдовые группы из полицейских и работников лесхозов. Чабан добавил: уже с 29 апреля патрули выходят на дополнительные рейды. В частности, по 5 раз в день они будут наведываться в один из крупнейших ТРЦ области – "Фабрику".

Чабан рассказал также интересную деталь из статистики: из 120 больных с положительным тестом ПЦР за день – 45 человек те, кто вернулись из Турции и Египта. Поэтому комиссия просит местные власти говорить с жителями о том, что сейчас стоит воздержаться от поездок.

Ситуация с коронавирусом на Херсонщине