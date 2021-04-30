На Херсонщине на праздники запретили пикники в парках и лесах
Затяжные выходные на Херсонщине обойдутся без пикников и вылазок в парки. Местные власти решили предотвратить распространение коронавируса и выдали соответствующее решение.
Источник:"Херсон online"
Областная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям решила запретить на праздники пикники в лесах и парках из-за того, что это грозит очередной вспышкой коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии Вадим Чабан.
Между тем Перед выходом из локдауна в Киеве снижается количество больных COVID-19
Дополнительные меры контроля на Херсонщине
Соблюдение запрета будут контролировать рейдовые группы из полицейских и работников лесхозов. Чабан добавил: уже с 29 апреля патрули выходят на дополнительные рейды. В частности, по 5 раз в день они будут наведываться в один из крупнейших ТРЦ области – "Фабрику".
Чабан рассказал также интересную деталь из статистики: из 120 больных с положительным тестом ПЦР за день – 45 человек те, кто вернулись из Турции и Египта. Поэтому комиссия просит местные власти говорить с жителями о том, что сейчас стоит воздержаться от поездок.
Ситуация с коронавирусом на Херсонщине
- За сутки в области выявили 237 новых больных COVID-19. Выздоровел 151 житель области, еще 9 человек умерли в результате осложнений.
- За все время пандемии в Херсонской области обнаружили 31 108 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
- Из них 24 930 человек побороли недуг, 5 233 жителя области остаются инфицированными на COVID-19, 945 человек умерло.
- В общем Херсонщина – регион, в котором наблюдали одну из наименьших количеств случаев COVID-19. Меньше только в Луганской и Кировоградской областях.
- Область сейчас находится в желтой зоне ограничений по признакам Минздрава.
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