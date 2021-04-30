Затяжні вихідні на Херсонщині обійдуться без пікніків та вилазок у парки. Місцева влада вирішила запобігти поширенню коронавірусу і видала відповідне рішення.

Обласна комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила заборонити на свята пікніки у лісах і парках через те, що це загрожує черговим спалахом коронавірусу. Про це повідомив заступник голови комісії Вадим Чабан.

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Додаткові заходи контролю на Херсонщині

Дотримання заборони контролюватимуть рейдові групи з поліцейських і працівників лісгоспів. Чабан додав: уже від 29 квітня патрулі виходять на додаткові рейди. Зокрема, по 5 разів на день вони навідуватимуть в один з найбільших ТРЦ області – "Фабрику".

Чабан розповів також цікаву деталь зі статистики: зі 120 хворих з позитивним тестом ПЛР за день – 45 осіб ті, хто повернулися з Туреччини і Єгипту. Відтак комісія просить місцеву владу говорити з мешканцями про те, що наразі варто утриматися від поїздок.

Ситуація з коронавірусом на Херсонщині