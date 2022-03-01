Такое оккупанты совершили в селе Черноморской Бехтерской общины.

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По данным ОВА, оккупанты начали обстрел вечером 1 марта.

Только в селе Черноморское Бехтерской ТГ в результате обстрела двое местных жителей застрелены и трое тяжело ранены,

– говорится в сообщении.

Добавим, что в Херсоне в результате обстрелов со стороны российской армии 1 марта произошло попадание снарядов в два девятиэтажных жилых дома, в результате чего разрушены квартиры на втором и третьем этажах. В одном из домов возник пожар, в котором пострадали четыре человека.