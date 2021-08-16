Он "работал" на главное управление генерального штаба армии России. Злоумышленник согласился на сотрудничество со страной-агрессором по идеологическим соображениям.

Читайте также СБУ разоблачила коррупционную схему с арендой помещений Минобороны в Одесской области: фото

Житель Херсонщины по заданию российских кураторов:

собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона;

идентифицировал представителей украинских спецслужб;

передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки.

Сведения предатель передавал по скрытым каналам связи.

СБУ провела обыски

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника и изъяли:

средства связи, использовавшиеся для контактов с кураторами, переписку с инструкциями;

оружие с патронами и взрывчатку.

Обратите внимание! Жителю Херсонской области сообщили о подозрении по статье о государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас по делу продолжаются оперативно-следственные действия.

На Херсонщине СБУ задержала российского агента: смотрите видео