Он "работал" на главное управление генерального штаба армии России. Злоумышленник согласился на сотрудничество со страной-агрессором по идеологическим соображениям.
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Житель Херсонщины по заданию российских кураторов:
- собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона;
- идентифицировал представителей украинских спецслужб;
- передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки.
Сведения предатель передавал по скрытым каналам связи.
СБУ провела обыски
Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника и изъяли:
- средства связи, использовавшиеся для контактов с кураторами, переписку с инструкциями;
- оружие с патронами и взрывчатку.
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