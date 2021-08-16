Він "працював" на головне управління генерального штабу армії Росії. Зловмисник погодився на співробітництво з країною-агресором з ідеологічних міркувань.

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Житель Херсонщини за завданням російських кураторів:

збирав відомості про схему охорони та облаштування одного із стратегічних об'єктів критичної інфраструктури регіону;

ідентифікував представників українських спецслужб;

передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об'єктами для вербування.

Відомості зрадник передавав прихованими каналами зв'язку.

СБУ провела обшуки

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання зловмисника та вилучили:

засоби зв'язку, що використовувались для контактів з кураторами, листування з інструкціями;

зброю з набоями та вибухівку.

Зверніть увагу! Мешканцю Херсонської області повідомили про підозру за статтею про державну зраду та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі у справі тривають оперативно-слідчі дії.

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