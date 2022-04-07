Украинские защитники разбили артподразделение российских военных. Видео опубликовали в Генштабе ВСУ.

Обратите внимание Мы не смогли сегодня, но это не значит, что не сможем завтра, – Верещук жителям Херсона

Оккупанты собирались обстреливать мирных

Известно, что артиллерийское подразделение оккупантов готовилось обстреливать мирные населенные пункты. Часть из них сбежала.

К сожалению, часть "освободителей" скрылась. Вместе победим,

– говорится в сообщении.

Украинские военные разбили артподразделение оккупантов: смотрите видео