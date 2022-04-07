Украинские защитники разбили артподразделение российских военных. Видео опубликовали в Генштабе ВСУ.
Обратите внимание Мы не смогли сегодня, но это не значит, что не сможем завтра, – Верещук жителям Херсона
Оккупанты собирались обстреливать мирных
Известно, что артиллерийское подразделение оккупантов готовилось обстреливать мирные населенные пункты. Часть из них сбежала.
К сожалению, часть "освободителей" скрылась. Вместе победим,
– говорится в сообщении.
Украинские военные разбили артподразделение оккупантов: смотрите видео